Бывший нападающий «Лидса» и МЮ Алан Смит начал тренерскую деятельность
Сегодня, 14:43 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» Алан Смит назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба «Ноттс Каунти», выступающего во Второй Футбольной лиге Англии.
Накануне из-за неудовлетворительных результатов клуба (9 поражений подряд) тренерское кресло команды покинул Джон Шеридан.
На данный момент «Ноттс Каунти» занимает в турнирной таблице 22 место, находясь всего в одном пункте от зоны вылета.
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Вчера
31 декабря 2016
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Обидно,что старейший из профессиональных клубов Англии пребывает в плачевном состоянии.