Бывший нападающий «Лидса» и МЮ Алан Смит начал тренерскую деятельность

Бывший нападающий «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» Алан Смит назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба «Ноттс Каунти», выступающего во Второй Футбольной лиге Англии.

Накануне из-за неудовлетворительных результатов клуба (9 поражений подряд) тренерское кресло команды покинул Джон Шеридан.

На данный момент «Ноттс Каунти» занимает в турнирной таблице 22 место, находясь всего в одном пункте от зоны вылета.