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Бывший нападающий «Лидса» и МЮ Алан Смит начал тренерскую деятельность

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Ноттс Каунти, Смит Алан
Сегодня, 14:43 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» Алан Смит назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба «Ноттс Каунти», выступающего во Второй Футбольной лиге Англии.

Накануне из-за неудовлетворительных результатов клуба (9 поражений подряд) тренерское кресло команды покинул Джон Шеридан.

На данный момент «Ноттс Каунти» занимает в турнирной таблице 22 место, находясь всего в одном пункте от зоны вылета.

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