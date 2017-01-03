Рейтинг@Mail.ru

Коутиньо и Матип практически восстановились от травм

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-Плимут АргайлПлимут Аргайл
Начало матча: 08.01.2017, 16:30
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Коутиньо Филиппе, Матип Жоэль
Сегодня, 14:53 | Источник: soccerisma.com | Редакция: Антон Белюсь

Игроки «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и Жоэль Матип близки к тому, чтобы покинуть лазарет команды и вернуться на поле.

По информации источника, данные футболисты имеют шансы принять участие в матче 3-го раунда Кубка Англии против клуба «Плимут Аргайл», который состоится в воскресенье, 8 января.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:51 Рамос пропустит матч с «Севильей» 8
18:24 Хендерсон пропустит 10 дней 1
10:47 18-летний игрок дортмундской «Боруссии» завершил карьеру 18
30 декабря 2016
20:52 Силлессен получил травму во время отпуска 6
09:08 Крон-Дели вскоре вернется на поле 1
29 декабря 2016
21:49 Васкес и Ковачич получили травмы 9
18:58 Коутиньо и Матип не сыграют с «Манчестер Сити» 7
18:55 «Сандерленд» потерял Пикфорда на два месяца 2
28 декабря 2016
23:32 Слухи Бэйл может вернуться на поле в феврале 9
27 декабря 2016
15:53 Защитник «Атлетика» Альварес успешно прооперирован 4
все материалы по этой теме
Турниры