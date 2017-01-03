Коутиньо и Матип практически восстановились от травм

Игроки «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и Жоэль Матип близки к тому, чтобы покинуть лазарет команды и вернуться на поле.

По информации источника, данные футболисты имеют шансы принять участие в матче 3-го раунда Кубка Англии против клуба «Плимут Аргайл», который состоится в воскресенье, 8 января.