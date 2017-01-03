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Беленов: «Поступит предложение – будем думать. Пока не о чем говорить»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Рубин, Беленов Александр
Сегодня, 15:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Анжи» Александр Беленов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Рубин»:

«Никак не могу прокомментировать эту информацию. Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу „Анжи“, готовлюсь по ней, все по графику.

Планирую ли поехать на сборы с „Анжи“? До сборов с „Анжи“ еще неделя. Пока так.

Что происходит в „Анжи“? Думаю, вы знаете больше, чем я. Я не владею информацией.

Как отреагирую, если поступит предложение от „Рубина“? Поступит – будем думать. Пока не о чем говорить».

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