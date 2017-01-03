Беленов: «Поступит предложение – будем думать. Пока не о чем говорить»
Сегодня, 15:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Анжи» Александр Беленов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Рубин»:
«Никак не могу прокомментировать эту информацию. Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу „Анжи“, готовлюсь по ней, все по графику.
Планирую ли поехать на сборы с „Анжи“? До сборов с „Анжи“ еще неделя. Пока так.
Что происходит в „Анжи“? Думаю, вы знаете больше, чем я. Я не владею информацией.
Как отреагирую, если поступит предложение от „Рубина“? Поступит – будем думать. Пока не о чем говорить».
Другие материалы по теме:
Вчера
01 января 2017
31 декабря 2016
Или войдите через