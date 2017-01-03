«Вест Хэм» обжаловал красную карточку Фегули в матче с МЮ
Сегодня, 15:15 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Вест Хэм» подал апелляцию на решение арбитра Майка Дина удалить полузащитника «молотобойцев» Софиана Фегули в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
В той встрече Фегули был удален с поля на 15-й минуте после фола на защитнике «красных дьяволов» Филе Джонсе.
Лондонский клуб считает, что данное нарушение не тянуло на красную карточку. К слову, с ними солидарны многие болельщики и эксперты.
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