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«Вест Хэм» обжаловал красную карточку Фегули в матче с МЮ

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 2Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Фегули Софиан
Сегодня, 15:15 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Вест Хэм» подал апелляцию на решение арбитра Майка Дина удалить полузащитника «молотобойцев» Софиана Фегули в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

В той встрече Фегули был удален с поля на 15-й минуте после фола на защитнике «красных дьяволов» Филе Джонсе.

Лондонский клуб считает, что данное нарушение не тянуло на красную карточку. К слову, с ними солидарны многие болельщики и эксперты.

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