Рейтинг@Mail.ru

Герланд сменил Клемента на посту ассистента главного тренера «Баварии»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: тренеры, Бавария
Сегодня, 15:22 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Херманн Герланд назначен помощником главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

На данной должности Герланд сменит Пола Клемента, который выразил желание возглавить «Суонси Сити».

Добавим, что Герланд уже работал ассистентом предыдущих рулевых мюнхенского клуба - Луи ван Гала, Юппа Хайнкеса и Хосепа Гвардиолы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
14:43 Бывший нападающий «Лидса» и МЮ Алан Смит начал тренерскую деятельность 2
09:23 Слухи Фото Куман может сменить Энрике на тренерском мостике «Барселоны» 128
07:20 Анчелотти: «То, что Конте делает в „Челси“, является чем-то исключительным» 3
06:35 Билич: «Пайет, безусловно, лучший игрок „Вест Хэма“, и мы хотим его удержать» 1
03:17 Конте: «Терри очень важен для нас, даже когда не играет» 2
Вчера
22:23 Гвардиола: «Я уже подхожу к концу своей тренерской карьеры» 65
19:33 Симеоне: «Приступаю к работе с удвоенной энергией» 3
15:50 Помощник Анчелотти может возглавить «Суонси» 2
09:56 Саутгейт хочет вывести сборную Англии на вершину рейтинга ФИФА 4
31 декабря 2016
15:40 Пранделли: «Сначала „Валенсия“ обещала четверых новичков, а в итоге - одного» 5
все материалы по этой теме
Турниры