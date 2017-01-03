Герланд сменил Клемента на посту ассистента главного тренера «Баварии»
Сегодня, 15:22 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Херманн Герланд назначен помощником главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.
На данной должности Герланд сменит Пола Клемента, который выразил желание возглавить «Суонси Сити».
Добавим, что Герланд уже работал ассистентом предыдущих рулевых мюнхенского клуба - Луи ван Гала, Юппа Хайнкеса и Хосепа Гвардиолы.
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