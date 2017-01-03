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«Краснодар» возвращает Комличенко из «Слована»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Слован Л, Краснодар, Комличенко Николай
Сегодня, 15:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий Николай Комличенко возвращается в «Краснодар» из либерецкого «Слована», где он выступал на правах аренды:

«Все в завершающей стадии. Вылетаю сегодня в Чехию отдать последние бумаги, после чего, наверное, все завершится.

Доволен тем, что „Краснодар“ решил меня вернуть, что клуб заинтересован в этом. Теперь все зависит от меня. Будем доказывать, приносить пользу команде».

По информации источника, «горожане» заключат с 21-летним футболистом новый контракт на 4.5 года.

Также стоит отметить, что Комличенко не сможет помочь «Краснодару» в матчах Лиги Европы, так как был заигран в этом турнире за чешский клуб.

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