«Краснодар» возвращает Комличенко из «Слована»

Нападающий Николай Комличенко возвращается в «Краснодар» из либерецкого «Слована», где он выступал на правах аренды:

«Все в завершающей стадии. Вылетаю сегодня в Чехию отдать последние бумаги, после чего, наверное, все завершится.

Доволен тем, что „Краснодар“ решил меня вернуть, что клуб заинтересован в этом. Теперь все зависит от меня. Будем доказывать, приносить пользу команде».

По информации источника, «горожане» заключат с 21-летним футболистом новый контракт на 4.5 года.

Также стоит отметить, что Комличенко не сможет помочь «Краснодару» в матчах Лиги Европы, так как был заигран в этом турнире за чешский клуб.