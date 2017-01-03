«Сассуоло» арендовал у «Пескары» Аквилани
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Сассуоло, Пескара, Аквилани Альберто
Сегодня, 15:40 | Источник: ФК "Сассуоло" | Фото: твиттер ФК "Сассуоло" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Сассуоло» сообщает о том, что клуб арендовал полузащитника «Пескары» Альберто Аквилани до конца нынешнего сезона.
Изначально, «дельфины» хотели расторгнуть контракт с 32-летним хавбеком, однако в итоге предпочли отдать итальянца в аренду.
В текущем сезоне Серии А Аквилани провел 9 матчей и забил один гол.
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