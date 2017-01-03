«Сассуоло» арендовал у «Пескары» Аквилани

Пресс-служба «Сассуоло» сообщает о том, что клуб арендовал полузащитника «Пескары» Альберто Аквилани до конца нынешнего сезона.

Изначально, «дельфины» хотели расторгнуть контракт с 32-летним хавбеком, однако в итоге предпочли отдать итальянца в аренду.

В текущем сезоне Серии А Аквилани провел 9 матчей и забил один гол.