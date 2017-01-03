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Ринкон: «Хочу выиграть с „Ювентусом“ Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Ринкон Томас
Сегодня, 15:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Ювентуса» Томас Ринкон дал свое первое интервью в качестве игрока «Старой Синьоры»:

«Я очень горд, быть в этом клубе - честь для меня.

Я счастлив, для меня это осуществление мечты. Приступаю к работе, чтобы выиграть в этой футболке большое количество трофеев. Сперва хочу представиться одноклубникам, персоналу и работникам клуба, а потом выиграть Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

Хочу поприветствовать болельщиков „бьянконери“, вскоре увидимся на стадионе».

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