Ринкон: «Хочу выиграть с „Ювентусом“ Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов»
Сегодня, 15:49 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Новичок «Ювентуса» Томас Ринкон дал свое первое интервью в качестве игрока «Старой Синьоры»:
«Я очень горд, быть в этом клубе - честь для меня.
Я счастлив, для меня это осуществление мечты. Приступаю к работе, чтобы выиграть в этой футболке большое количество трофеев. Сперва хочу представиться одноклубникам, персоналу и работникам клуба, а потом выиграть Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов.
Хочу поприветствовать болельщиков „бьянконери“, вскоре увидимся на стадионе».
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