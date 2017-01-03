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Сампаоли: «Если Месси счастлив, то 95% игры сделано»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья, Барселона, Месси Лионель, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 16:01 | Источник: Goal.com | Фото: Официальный сайт ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли признался, что хотел бы поработать с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:

«Я бы хотел тренировать Месси и наблюдать за ним каждый день с кромки поля. Это уникальная возможность - видеть лучшего игрока мира так близко.

Сейчас Месси находится в превосходной форме. Кто бы не хотел его тренировать?

Если вам удастся сделать Месси счастливым, то 95% игры сделано. Это как во времена Диего Марадоны, когда он чувствовал себя прекрасно. Если Лео чувствует себя хорошо, проиграть сложно».

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