Сампаоли: «Если Месси счастлив, то 95% игры сделано»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли признался, что хотел бы поработать с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:

«Я бы хотел тренировать Месси и наблюдать за ним каждый день с кромки поля. Это уникальная возможность - видеть лучшего игрока мира так близко.

Сейчас Месси находится в превосходной форме. Кто бы не хотел его тренировать?

Если вам удастся сделать Месси счастливым, то 95% игры сделано. Это как во времена Диего Марадоны, когда он чувствовал себя прекрасно. Если Лео чувствует себя хорошо, проиграть сложно».