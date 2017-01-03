Сампаоли: «Если Месси счастлив, то 95% игры сделано»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья, Барселона, Месси Лионель, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 16:01 | Источник: Goal.com | Фото: Официальный сайт ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли признался, что хотел бы поработать с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:
«Я бы хотел тренировать Месси и наблюдать за ним каждый день с кромки поля. Это уникальная возможность - видеть лучшего игрока мира так близко.
Сейчас Месси находится в превосходной форме. Кто бы не хотел его тренировать?
Если вам удастся сделать Месси счастливым, то 95% игры сделано. Это как во времена Диего Марадоны, когда он чувствовал себя прекрасно. Если Лео чувствует себя хорошо, проиграть сложно».
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Если Месси нет в сборной, то 0-2 от Эквадора и подвешенный вопрос о попадании на мундиаль.
Если Роналду в сборной, то ничья с Венгрией (где в составе только 4 игрока имеют статус профессиональных футболистов)
Если Роналду нет в сборной, то победа на Чемпионате Европы.
Если Месси нет в сборной, то 0-2 от Эквадора и подвешенный вопрос о попадании на мундиаль.
Если Роналду в сборной, то ничья с Венгрией (где в составе только 4 игрока имеют статус профессиональных футболистов)
Если Роналду нет в сборной, то победа на Чемпионате Европы.
В играх с Германией он провел на поле 360 минут, Испанией - 340, Англией - 284, Францией - 254, Италией - 135. Итог - 0 голов.
Вот оно оказывается что... а фанаты Риала пишут, что Месси не забивает сильным.
В играх с Германией он провел на поле 360 минут, Испанией - 340, Англией - 284, Францией - 254, Италией - 135. Итог - 0 голов.
Вот оно оказывается что... а фанаты Риала пишут, что Месси не забивает сильным.
Иначе никак.
Если Роналду в сборной, то неизменно одно (худший игрок ЧМ-2014, 51-й игрок ЧЕ-2016)
Что в Лиге чемпионов с Реалом от него толку нет, что со сборной на Евро и мундиалях))
Зато Андорры с Осасунами страдают, тут ты прав)))
Его как то по другому надо назвать,наподобие супер гениально недосягаемый эталон вселенского футбола,который рождается каждые через миллиард лет.
А Ки эн Джина,как сверх мошным, мессиозависимым гениально мыслящим глором вселенского футбола.
а Реал Мадриду не забивает 6 матчей подряд
если месси нет в сборной, то победа в матче с Чили.
Если Роналду нет в сборной, то на отборе ЧМ2018 1 матч - 0 очков
Если Роналду в сборной, то на отборе ЧМ2018 3 матча - 9 очков
Посмотрим что Реал покажет. Сейчас им 3 игры подряд с ними играть.
Вы со Жменей тут кроме как ботов плодить, еще что умеете?))
В играх с Германией он провел на поле 360 минут, Испанией - 340, Англией - 284, Францией - 254, Италией - 135. Итог - 0 голов.
Вот оно оказывается что... а фанаты Риала пишут, что Месси не забивает сильным.
Завтра Севилья разнесет Реал в Кубке.
Хоть бы что новое уже придумал))
Вот же Таров, поимел наивную бабку с семечками и бросил тут одну, что она месяцами его вспоминает))
Хоть бы на Новый год проветрился сходил))
Если Месси нет в сборной, то 0-2 от Эквадора и подвешенный вопрос о попадании на мундиаль.
Если Роналду в сборной, то ничья с Венгрией (где в составе только 4 игрока имеют статус профессиональных футболистов)
Если Роналду нет в сборной, то победа на Чемпионате Европы.