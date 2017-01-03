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Дракслер: «Хочу помочь ПСЖ завоевать новые трофеи»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ-2, Дракслер Юлиан
Сегодня, 16:12 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Антон Белюсь

Новичок ПСЖ Юлиан Дракслер поделился эмоциями от перехода в парижский клуб:

«Перехожу в ПСЖ с большой радостью и нетерпением. Впервые в карьере открою для себя новую страну, новую лигу, и я очень горд сделать этот новый шаг в клубе, который стал эталоном в Европе и подписал многих отличных футболистов за последние годы.

Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ПСЖ завоевать новые трофеи и продолжить расти на международном уровне».

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