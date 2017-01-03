Пранделли может вернуться в «Фиорентину»

Бывший главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли может возглавить «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что 59-летний специалист может стать преемником Паулу Соузы на посту главного тренера флорентийцев, если португальский наставник не сумеет квалифицироваться с командой в Лигу чемпионов по итогам кампании.

Отметим, что Пранделли возглавлял «Фиорентину» с 2005 по 2010 годы.