Пранделли может вернуться в «Фиорентину»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Фиорентина, Пранделли Чезаре , Соуза Паулу
Сегодня, 16:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли может возглавить «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона.
Сообщается, что 59-летний специалист может стать преемником Паулу Соузы на посту главного тренера флорентийцев, если португальский наставник не сумеет квалифицироваться с командой в Лигу чемпионов по итогам кампании.
Отметим, что Пранделли возглавлял «Фиорентину» с 2005 по 2010 годы.
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