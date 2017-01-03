Агент: «Верратти бы подошёл „Интеру“ и „Ювентусу“»

Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти считает, что его подопечный пришелся бы ко двору в «Интере» и «Ювентусе»:

«Марко хочет побеждать, в его карьере будут не только титулы, завоеванные во Франции. Мы бы хотели побеждать с ПСЖ, но если не получится - посмотрим, как все сложится.

„Интер“ - великий клуб с отличным руководством, это касается и „Ювентуса“, а также некоторых других клубов.

Однако ПСЖ - это дорогой бутик. Вы хотите заставить меня сказать это? Да, Верратти бы подошел „Интеру“ и „Ювентусу“».