Агент: «Верратти бы подошёл „Интеру“ и „Ювентусу“»
Сегодня, 16:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти считает, что его подопечный пришелся бы ко двору в «Интере» и «Ювентусе»:
«Марко хочет побеждать, в его карьере будут не только титулы, завоеванные во Франции. Мы бы хотели побеждать с ПСЖ, но если не получится - посмотрим, как все сложится.
„Интер“ - великий клуб с отличным руководством, это касается и „Ювентуса“, а также некоторых других клубов.
Однако ПСЖ - это дорогой бутик. Вы хотите заставить меня сказать это? Да, Верратти бы подошел „Интеру“ и „Ювентусу“».
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