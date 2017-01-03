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Агент: «Верратти бы подошёл „Интеру“ и „Ювентусу“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Интер, Ювентус, Верратти Марко
Сегодня, 16:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти считает, что его подопечный пришелся бы ко двору в «Интере» и «Ювентусе»:

«Марко хочет побеждать, в его карьере будут не только титулы, завоеванные во Франции. Мы бы хотели побеждать с ПСЖ, но если не получится - посмотрим, как все сложится.

„Интер“ - великий клуб с отличным руководством, это касается и „Ювентуса“, а также некоторых других клубов.

Однако ПСЖ - это дорогой бутик. Вы хотите заставить меня сказать это? Да, Верратти бы подошел „Интеру“ и „Ювентусу“».

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