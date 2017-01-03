«Тяньцзинь Сунцзян» готов заплатить 50 млн евро за Калинича

«Тяньцзинь Сунцзян», ведомый известным в прошлом футболистом Фабио Каннаваро, активно интересуется форвардом «Фиорентины» Николой Калиничем. По слухам, китайцы готовы выложить за 28-летнего игрока 50 млн евро - именно такая сумма отступных прописана в контракте хорвата.

Договор Калинича с «фиалками» рассчитан до 2019 года.

В этом сезоне он провел 18 матчей в Серии А и забил 8 голов.