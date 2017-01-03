Зидан: «Мората счастлив в „Реале“»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Реал, Зидан Зинедин , Мората Альваро
Сегодня, 17:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о том, что нападающий «сливочных» Альваро Мората якобы хочет вернуться в «Ювентус».
«Я не думаю, что эти слухи правдивы. Вижу, что Альваро счастлив в „Реале“, так как это его дом. Он хорошо работает и принимает активное участие в нашем проекте. Повторюсь, не считаю, что эта информация соответствует действительности, но лучше вам спросить у самого Мораты».
Ранее Мората выражал недовольство ролью суперзапасного в «Реале».
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он дотащил Португалию до финала.
Если бы не его голы Венгрии,Португалия бы не прошла в финал.
и Если бы в 2012 году НАНИ не запорол бы шикарнейший гол Роналду в Ворота Испании
тогда бы и в 2012 он бы скорее всего стал чемпионом ЕВРОПЫ в СОСТАВЕ СБОРНОЙ!
ну как минимум был бы ещё один финал.;)
да и в 2006 он мог тоже до финала Чемпионата мира дойти. если бы не год Зидана с пенальти в ворота Португалов и выход в финал.
Так что считаю у Роналду шикарная карьера и в сборной и в клубе! и его ещё будут столетиями вспоминать..CR7 это история!
Роналду спасибо тебе что ты есть. Спасибо что я наблюдаю за твоей игрой!