Зидан: «Мората счастлив в „Реале“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о том, что нападающий «сливочных» Альваро Мората якобы хочет вернуться в «Ювентус».

«Я не думаю, что эти слухи правдивы. Вижу, что Альваро счастлив в „Реале“, так как это его дом. Он хорошо работает и принимает активное участие в нашем проекте. Повторюсь, не считаю, что эта информация соответствует действительности, но лучше вам спросить у самого Мораты».

Ранее Мората выражал недовольство ролью суперзапасного в «Реале».