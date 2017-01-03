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Зидан: «Мората счастлив в „Реале“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Реал, Зидан Зинедин , Мората Альваро
Сегодня, 17:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о том, что нападающий «сливочных» Альваро Мората якобы хочет вернуться в «Ювентус».

«Я не думаю, что эти слухи правдивы. Вижу, что Альваро счастлив в „Реале“, так как это его дом. Он хорошо работает и принимает активное участие в нашем проекте. Повторюсь, не считаю, что эта информация соответствует действительности, но лучше вам спросить у самого Мораты».

Ранее Мората выражал недовольство ролью суперзапасного в «Реале».

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