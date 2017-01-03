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Агент: «Дзадза никогда не хотел играть за границей»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Хэм, Ювентус, Дзадза Симоне
Сегодня, 17:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Антонио Дзадза, агент и отец нападающего «Ювентуса» Симоне Дзадзы, подтвердил, что его сын намерен продолжать карьеру в Серии А. Первую часть сезона итальянец провел в «Вест Хэме».

«Симоне очень хочет вернуться и выступать в Италии, нам нужно выбрать для него самый подходящий пункт назначения. В „Ювентусе“ он не останется. Клубу это не особо выгодно, а нам тем более, потому что Симоне не найдется места в составе.

Сейчас мы пытаемся найти вариант в Италии. Он не выбирал „Вест Хэм“. Нет, Дзадзу не заставляли, но Симоне никогда не хотел уезжать за границу, он любит Италию и Серию А. Ряд обстоятельств привел к тому, что он оказался в „Вест Хэме“».

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