«Зенит» попробует приобрести Мертенса

По информации итальянской прессы, «Зенит» заинтересовался одним из лидеров «Наполи» Дрисом Мертенсом. «Сине-бело-голубые» выручат около 25 млн евро с продажи Акселя Витселя в Китай. Эти деньги российский клуб хочет вложить в покупку нападающего неаполитанцев.

В этом сезоне 29-летний Мертенс провел 16 матчей в Серии А и забил 11 голов.