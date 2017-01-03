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«Зенит» попробует приобрести Мертенса

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Наполи, Витсель Аксель, Мертенс Дрис
Сегодня, 17:52 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации итальянской прессы, «Зенит» заинтересовался одним из лидеров «Наполи» Дрисом Мертенсом. «Сине-бело-голубые» выручат около 25 млн евро с продажи Акселя Витселя в Китай. Эти деньги российский клуб хочет вложить в покупку нападающего неаполитанцев.

В этом сезоне 29-летний Мертенс провел 16 матчей в Серии А и забил 11 голов.

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