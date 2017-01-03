«Зенит» попробует приобрести Мертенса
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Наполи, Витсель Аксель, Мертенс Дрис
Сегодня, 17:52 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации итальянской прессы, «Зенит» заинтересовался одним из лидеров «Наполи» Дрисом Мертенсом. «Сине-бело-голубые» выручат около 25 млн евро с продажи Акселя Витселя в Китай. Эти деньги российский клуб хочет вложить в покупку нападающего неаполитанцев.
В этом сезоне 29-летний Мертенс провел 16 матчей в Серии А и забил 11 голов.
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Это пустышка, ибо:
1. Итальянцы набивают цену, почти 30 летнему игроку.
2. Луческу НИКОГДА не будет покупать форварда с таким возрастом.
3. Он не супер форвард.
4. Обратите внимание, на то, сколько и кто за последние 10 -12 дней не сватал в Зенит игроков.
5. И наконец, самое главное, что есть в команде Мистера, он и его команда НИКОГДА не говорят и не пишут про трансфер, пока он не состоится!!!!!!!
Итальянцам ПРИВЕТ!
Зениту повезло с неожиданной продажей Витселя, когда он фактически стоил символическую сумму, но это не значит, что этих денег хватит на что-то существенное. Максимум на игрока ценой 10-12 миллионов.