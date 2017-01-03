Рейтинг@Mail.ru

Форвард «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Тосно, ЦСКА, Марков Евгений
Сегодня, 18:01 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что нападающий команды Евгений Марков, скорее всего, останется в клубе.

«У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба».

Напомним, что 22-летний нападающий забил 8 мячей в 16 матчах текущего первенства ФНЛ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:23
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:20
ответ пользователю orbit22rus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:20
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:20, редактировал Сегодня 18:21
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:19
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:18
ответ пользователю Красно Синий воин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:16
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:16
ответ пользователю orbit22rus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:15
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 18:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:14
ответ пользователю Дед за ЦСКА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:13
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:12
ответ пользователю Красно Синий воин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:10
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:07
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:06
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:06
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:06
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
19:03 «Анжи» проведет сборы в Турции, а не в ОАЭ 10
12:17 Видео «Спартак» отобрал десятку лучших голов 2016 года 173
31 декабря 2016
Александр Чистяков
Поздравления от российских клубов!
Новый 2017 год ринулся в решающее наступление. «Соккер.ру» заряжается новогодним настроением вместе с праздничными роликами клубов Премьер-Лиги!
Комментариев: 21
30 декабря 2016
23:52 «Ростов» проведёт сборы в ОАЭ и Турции 9
18:39 Киселёв: «У „Томи“ нет задачи остаться в РФПЛ» 12
11:25 Видео Дед Мороз подарил Акинфееву сухари 64
08:21 «Томь» будет оштрафована за долги по зарплате 14
29 декабря 2016
Александр Чистяков
«Анжи» Керимова. Взлёты и падения
Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи» и собирается развивать футбол в Дагестане, а «Соккер.ру» вспоминает почти шестилетнюю эпоху правления его предшественника. 
Комментариев: 23
11:29 Фото «Крылья Советов» подарили Семёну Варламову клубную футболку с фамилией вратаря 5
28 декабря 2016
23:21 Официально Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи» 90
все материалы по этой теме
Турниры