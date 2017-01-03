Форвард «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что нападающий команды Евгений Марков, скорее всего, останется в клубе.

«У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба».

Напомним, что 22-летний нападающий забил 8 мячей в 16 матчах текущего первенства ФНЛ.