Форвард «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА
Сегодня, 18:01 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что нападающий команды Евгений Марков, скорее всего, останется в клубе.
«У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба».
Напомним, что 22-летний нападающий забил 8 мячей в 16 матчах текущего первенства ФНЛ.
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КО-КО-КО
Сегодня 18:14
и зачем он нужен, со своими 0,5 голами в фнл
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0,35 Тароре показатель гораздо лучший, конечно же.
Отказал и отказал, никакого гонору. Или у вас там все помешанные?
Сегодня 18:06
Ничего страшного, не хочет,ни надо, будет отобран другой,на много лучше.
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Безбородов и Карасёв?а ты шутник дед,спалился!
ахаха, у него нет желания ехать, так смотрите, а кому ты будешь нужен с такими выкрутасами, Месси что ли? Сиди дома.