Девич: «После 7 января будет конкретика о моём будущем»

Нападающий Марко Девич, ранее покинувший «Рубин», пока не знает, где продолжит карьеру. Накануне СМИ его сватали в донецкий «Олимпик».

«Я ближайшие дни проведу в Сербии. Думаю, после 7 января будет какая-то конкретика. „Олимпик“? Не могу ничего сказать. Все – после 7 января».

За «Рубин» украинский форвард провел 49 матчей, в которых забил 14 голов.