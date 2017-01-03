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Девич: «После 7 января будет конкретика о моём будущем»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Рубин, Олимпик Дн, Девич Марко
Сегодня, 18:24 | Источник: football24.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий Марко Девич, ранее покинувший «Рубин», пока не знает, где продолжит карьеру. Накануне СМИ его сватали в донецкий «Олимпик».

«Я ближайшие дни проведу в Сербии. Думаю, после 7 января будет какая-то конкретика. „Олимпик“? Не могу ничего сказать. Все – после 7 января».

За «Рубин» украинский форвард провел 49 матчей, в которых забил 14 голов.

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