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Вермален получил очередную травму

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Рома, Вермален Томас
Сегодня, 18:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ромы» Томас Вермален вновь получил травму. Футболист повредил икроножную мышцу на тренировке римлян. Тяжесть травмы будет оцениваться. 

31-летний бельгиец, права на которого принадлежат «Барселоне», в этом сезоне провел только 4 матча в Серии А. Кроме того, из-за постоянных травм за последние 4 года Вермален в составе «Арсенала», «Барселоны» и «Ромы» сыграл лишь 29 матчей.

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