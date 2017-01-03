Вермален получил очередную травму
Сегодня, 18:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ромы» Томас Вермален вновь получил травму. Футболист повредил икроножную мышцу на тренировке римлян. Тяжесть травмы будет оцениваться.
31-летний бельгиец, права на которого принадлежат «Барселоне», в этом сезоне провел только 4 матча в Серии А. Кроме того, из-за постоянных травм за последние 4 года Вермален в составе «Арсенала», «Барселоны» и «Ромы» сыграл лишь 29 матчей.
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