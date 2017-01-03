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FA требует у Санья объяснений по поводу его записи в Instagram

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1БернлиБернли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Санья Бакари
Сегодня, 18:58 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольная ассоциация Англии потребовала объяснений у защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья относительно его записи, опубликованной в Instagram. После победы над «Бернли» (2:1) Санья написал в социальной сети, что его команда играла вдесятером против двенадцати, намекнув таким образом на судью Ли Мэйсона, который удалил хавбека «горожан» Фернандиньо уже на 32-й минуте матча. Впоследствии Санья это сообщение удалил, но FA уже связалась с игроком и потребовала объяснений.

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