FA требует у Санья объяснений по поводу его записи в Instagram

Футбольная ассоциация Англии потребовала объяснений у защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья относительно его записи, опубликованной в Instagram. После победы над «Бернли» (2:1) Санья написал в социальной сети, что его команда играла вдесятером против двенадцати, намекнув таким образом на судью Ли Мэйсона, который удалил хавбека «горожан» Фернандиньо уже на 32-й минуте матча. Впоследствии Санья это сообщение удалил, но FA уже связалась с игроком и потребовала объяснений.