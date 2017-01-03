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«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Сунцзян»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Тяньцзинь Сунцзян, Зенит, Витсель Аксель
Сегодня, 19:39 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» достиг соглашения с китайским «Тяньцзинь Сунцзян» о трансфере полузащитника Акселя Витселя. Официальных подробностей о переходе нет. По слухам, бельгиец подпишет с новым клубом четырехлетний контракт, его зарплата будет составлять 15.5 млн евро в год + бонусы. «Зенит» же получит за игрока 25 млн евро - об этом сообщали итальянские СМИ.

Аксель Витсель присоединился к «сине-бело-голубым» в сентябре 2012 года и провёл за 5 сезонов в Петербурге 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. 

Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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