«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Сунцзян»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Тяньцзинь Сунцзян, Зенит, Витсель Аксель
Сегодня, 19:39 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» достиг соглашения с китайским «Тяньцзинь Сунцзян» о трансфере полузащитника Акселя Витселя. Официальных подробностей о переходе нет. По слухам, бельгиец подпишет с новым клубом четырехлетний контракт, его зарплата будет составлять 15.5 млн евро в год + бонусы. «Зенит» же получит за игрока 25 млн евро - об этом сообщали итальянские СМИ.
Аксель Витсель присоединился к «сине-бело-голубым» в сентябре 2012 года и провёл за 5 сезонов в Петербурге 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.
Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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Только не надо писать про голодных детей Витселя, якобы ради которых он выбрал Китай. Конечно прожить на 5 лямов евро в год в Италии Аксель с семьей не смогли бы.)
Обыкновенная жадность. Вот и весь сказ..
Да одувану этот Юве и не нужен на самом деле, бабло рулит!