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Орлов: «Мы сидим на диване, а Витсель просчитывает все варианты для себя»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Орлов Геннадий , Витсель Аксель
Сегодня, 20:05 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Сунцзян».

«Это его личное решение. Витсель не скрывает, что деньги нужны семье. Аксель сейчас в Румынии, у него жена оттуда. Видимо, сделал такой выбор на семейном совете. Зачем вникать в эту историю? Нужно сказать ему спасибо за время, проведенное в „Зените“.

Дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола. Почему бы не воспользоваться таким шансом? Ведь посмотрите, сколько людей пропадает из поля зрения после завершения игровой карьеры. Как им трудно войти в жизнь… Они же не понимают, что нужно обрести новую профессию. Были в центре внимания, а тут все обрывается. И про него потом говорят: „А это кто? А, он когда-то играл там-то… Ну-ну“. Спорт – жестокая штука. Сегодня ты нужен всем, а завтра о тебе все забыли.

„Ювентус“? А заиграл бы он там? И потом „Ювентус“ никак не может выиграть Лигу чемпионов. У них свои проблемы. А возьмите, например, бразильца Оскара, который выступал в „Челси“, а потом уехал в Китай. А ведь он моложе Витселя. Из „Челси“ – в Китай! Видимо, они думают о будущем. Единственное, меня удивило, что Витсель не к Виллаш-Боашу поехал и не к Халку, а к Каннаваро. Я уважаю его решение. Нет смысла ломать копья и рассуждать, что было бы лучше. Мы сидим на диване, а он просчитывает все варианты для себя».

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