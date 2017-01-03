Менса сменил «Анжи» на «Коламбус Крю»
Сегодня, 20:14 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, защитник «Анжи» Джонатан Менса продолжит карьеру в МЛС, в клубе «Коламбус Крю». О других деталях сделки не сообщается.
В этом сезоне 26-летний игрок провел 9 матчей в РФПЛ.
«Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за „Анжи“ и желаем успешной дальнейшей карьеры», — гласит сообщение на официальном сайте «Анжи».
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