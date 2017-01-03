Менса сменил «Анжи» на «Коламбус Крю»

Как и ожидалось, защитник «Анжи» Джонатан Менса продолжит карьеру в МЛС, в клубе «Коламбус Крю». О других деталях сделки не сообщается.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 9 матчей в РФПЛ.

«Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за „Анжи“ и желаем успешной дальнейшей карьеры», — гласит сообщение на официальном сайте «Анжи».