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Менса сменил «Анжи» на «Коламбус Крю»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Коламбус Крю, Менса Джонатан
Сегодня, 20:14 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, защитник «Анжи» Джонатан Менса продолжит карьеру в МЛС, в клубе «Коламбус Крю». О других деталях сделки не сообщается.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 9 матчей в РФПЛ.

«Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за „Анжи“ и желаем успешной дальнейшей карьеры», — гласит сообщение на официальном сайте «Анжи».

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