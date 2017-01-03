Ндиди перейдёт в «Лестер»

«Лестер» договорился с «Генком» о покупке 20-летнего хавбека Вилфрида Ндиди. Полузащитник подпишет с «лисами» контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года, как только получит разрешение на работу в Англии. Трансфер футболиста обойдется «Лестеру» примерно в 15 млн фунтов. В новой команде Ндиди будет выступать под 25-м номером.

В нынешнем сезоне нигериец сыграл 34 матча, забил три мяча. Также на его счету есть шесть матчей за сборную.