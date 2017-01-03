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Орлов: «Кокорин - отражение российского профессионализма»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Орлов Геннадий , Кокорин Александр
Сегодня, 20:53 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что вся система отечественного профессионального футбола может вскоре рухнуть.

«В РФС говорят, что будут развиваться регионы. А воз и ныне там. Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола! И никуда, похоже, от этого не деться. Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы – это ложный профессионализм.

Да просто это видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия – это смысл жизни. Вот в чем беда. Тренируются спустя рукава, „физику“ не держат. Сейчас меня назовут скептиком, но я говорю о сухом остатке. Наш футбол не двигается.

Кокорин? Дай бог, чтобы у него все получилось. Кокорин – это отражение российского профессионализма. Как лакмусовая бумажка. И дело ведь не только в нем. Я же все время обращаю внимание на их отношение к тренировочной работе. А давайте возьмем тренеров. Иностранцы приезжают откровенно зарабатывать».

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