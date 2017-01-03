Полузащитник «Кубани» близок к переходу во вьетнамский клуб

По информации источника, полузащитник «Кубани» и сборной Уганды Мозес Олойя с большой долей вероятности продолжит карьеру во вьетнамском клубе «Ханой». В данный момент регулируются детали перехода.

23-летний опорник перешел в «Кубань» в летнее трансферное окно, проведя за краснодарцев в первенстве ФНЛ 12 матчей и забив один мяч. По сообщениям СМИ, «желто-зеленые» заплатили за него 400 тысяч долларов.

Напомним, что главным тренером «Кубани» является Николай Южанин.