Полузащитник «Кубани» близок к переходу во вьетнамский клуб
Сегодня, 21:24 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, полузащитник «Кубани» и сборной Уганды Мозес Олойя с большой долей вероятности продолжит карьеру во вьетнамском клубе «Ханой». В данный момент регулируются детали перехода.
23-летний опорник перешел в «Кубань» в летнее трансферное окно, проведя за краснодарцев в первенстве ФНЛ 12 матчей и забив один мяч. По сообщениям СМИ, «желто-зеленые» заплатили за него 400 тысяч долларов.
Напомним, что главным тренером «Кубани» является Николай Южанин.
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