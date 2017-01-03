Рейтинг@Mail.ru

Полузащитник «Кубани» близок к переходу во вьетнамский клуб

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Кубань, Ханой Т&Т, Олойя Мозес
Сегодня, 21:24 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, полузащитник «Кубани» и сборной Уганды Мозес Олойя с большой долей вероятности продолжит карьеру во вьетнамском клубе «Ханой». В данный момент регулируются детали перехода.

23-летний опорник перешел в «Кубань» в летнее трансферное окно, проведя за краснодарцев в первенстве ФНЛ 12 матчей и забив один мяч. По сообщениям СМИ, «желто-зеленые» заплатили за него 400 тысяч долларов.

Напомним, что главным тренером «Кубани» является Николай Южанин.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
19:51 Арустамян: «Куасси переходит из „Краснодара“ в „Селтик“ за чуть более 3 млн евро» 13
17:52 Слухи «Зенит» попробует приобрести Мертенса 83
17:15 Слухи Карпин и Григорян - в числе кандидатов на пост главного тренера «Анжи» 51
14:31 Слухи Беленов может продолжить карьеру в «Рубине» 26
13:50 Слухи 20-летний форвард «Ривер Плейт» - в сфере трансферных интересов «Спартака» 21
13:16 Слухи «Спартак» не стал продавать Попова в «Трабзонспор» за 3 млн евро 24
10:37 Слухи «Марсель» отказался от приобретения Оздоева 10
10:27 Слухи «Рубин» предлагает «Трабзонспору» купить Сонга 8
00:49 Слухи ЦСКА может перехватить у «Спартака» 21-летнего игрока «Коринтианса» 80
Вчера
22:44 Агент: «Шкулетич не нужен Сёмину» 5
все материалы по этой теме
Турниры