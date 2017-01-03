«Гамбург» расторг контракт со Спахичем

«Гамбург» и защитник Эмир Спахич договорились о расторжении контракта. Договор 36-летнего бека был рассчитан еще на полгода, но клуб решил расстаться с игроком уже сейчас.

В этом сезоне бывший футболист «Шинника», «Торпедо», «Локомотива» и «Анжи» провел 11 матчей в Бундеслиге.