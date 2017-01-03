«Лас-Пальмас» - «Атлетико»: стартовые составы
Матч: Лас-Пальмас-:-Атлетико
Начало матча: Сегодня, 23:15
Сегодня, 22:20 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Лас-Пальмас» - «Атлетико».
«Лас-Пальмас»: Лизоаин, Симон, Гарсия, Айтами, Кастельяно, Трухильо, Гомес, Меса, Виера, Эль-Жар, Падрон.
«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Сауль, Коке, Хуанфран, Гризманн, Гамейро.
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