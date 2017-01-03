«Лас-Пальмас» - «Атлетико»: стартовые составы

В течение нескольких дней в АПЛ два гола были забиты «ударами скорпиона» - отличились Мхитарян и Жиру. «Соккер.ру» вспоминает другие случаи применения сложной техники.

​«Ливерпуль» обыграл МС, а потом оступился. У «Челси» есть шанс увеличить отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков. «Соккер.ру» - о шансах «синих» на титул.