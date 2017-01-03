Барбоса забил победный гол «Интера» в товарищеском матче с «Линенсе»
Сегодня, 22:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Миланский «Интер» принимает участие в товарищеском турнире, который проходит в Марбелье. В одной из игр подопечные Стефано Пиоли встретились с бразильским «Линенсе», матч проходил в сокращенном, 45-минутном формате. «Нерадзурри» победили своего соперника со счетом 3-2, а победный гол на последней минуте матча забил нападающий Габриэль Барбоса. Также дублем отметился центральный защитник Джейсон Мурильо.
Габигол перебрался в «Интер» прошлым летом за 28 млн евро, но пока толком так и не получил шанса показать себя.
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