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Барбоса забил победный гол «Интера» в товарищеском матче с «Линенсе»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Интер, Линенсе, Барбоса Габриэль
Сегодня, 22:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Миланский «Интер» принимает участие в товарищеском турнире, который проходит в Марбелье. В одной из игр подопечные Стефано Пиоли встретились с бразильским «Линенсе», матч проходил в сокращенном, 45-минутном формате. «Нерадзурри» победили своего соперника со счетом 3-2, а победный гол на последней минуте матча забил нападающий Габриэль Барбоса. Также дублем отметился центральный защитник Джейсон Мурильо.

Габигол перебрался в «Интер» прошлым летом за 28 млн евро, но пока толком так и не получил шанса показать себя.

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