Жестеде переходит в «Мидлсбро»

Форвард «Астон Виллы» Руди Жестеде прошел медосмотр в «Мидлсбро», и завтра о его трансфере будет объявлено официально. 28-летний футболист обошелся «боро» в 6 млн фунтов.

Жестеде присоединился к «Астон Вилле» летом 2015 года, перейдя из «Блэкберна». В текущем сезоне игрок забил 4 мяча в 18 матчах Чемпионшипа.