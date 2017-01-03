Жестеде переходит в «Мидлсбро»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Астон Вилла, Мидлсбро, Жестеде Руди
Вчера, 23:00 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Форвард «Астон Виллы» Руди Жестеде прошел медосмотр в «Мидлсбро», и завтра о его трансфере будет объявлено официально. 28-летний футболист обошелся «боро» в 6 млн фунтов.
Жестеде присоединился к «Астон Вилле» летом 2015 года, перейдя из «Блэкберна». В текущем сезоне игрок забил 4 мяча в 18 матчах Чемпионшипа.
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