Червиченко: «Покупка Луиса Адриано - пустая трата денег для „Спартака“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансферную политику «красно-белых».

«В „Спартаке“ есть такая тенденция: кто сумеет загрузить хозяев клуба своими фонтанирующими идеями, тот и, скажем так, молодец. Получается, что выигрывает не клуб, а тот, кто лучше расскажет красивую сказку Федуну про очередную спорную кандидатуру. Я посмотрел статистику Адриано и не был впечатлен. И то, что „Милан“ хочет избавиться от него за любые деньги – лишь бы отпихнуть игрока, намекает нам на то, что это не очень удачная покупка. Тем более, тогда, когда нужно будет выходить и сразу делать результат.

И еще момент: Адриано же играл у Луческу в „Шахтере“. Если бы он на самом деле был хорошим игроком, то не думаю, что Луческу бы его упустил. И будь Адриано конкурентоспособен на рынке, представляя в своем нынешнем виде серьезного футболиста, то у „Зенита“ был бы приоритет в этом трансфере.

Какие позиции нужно усилить „Спартаку“? Помимо вратарской – все. Не думаю, что Джикия - это усиление. Во второй команде есть ребята, которые вполне бы могли конкурировать с ним. Им тоже надо давать шанс, чтобы они прогрессировали. Адриано – не менее спорный вариант. Возможно, в „Спартаке“ этот трансфер считают знаковой покупкой, но, думаю, - это пустая трата денег».