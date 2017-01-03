«Мордовия» рассталась с Саркисовым
Вчера, 23:22 | Источник: ФК "Мордовия" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Мордовия» объявила о расставании с нападающим Артуром Саркисовым. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне ФНЛ 29-летний Саркисов провел 20 матчей и забил 5 голов.
Напомним, что «Мордовия» испытывает определенные финансовые проблемы.
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