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«Мордовия» рассталась с Саркисовым

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Мордовия, Саркисов Артур
Вчера, 23:22 | Источник: ФК "Мордовия" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Мордовия» объявила о расставании с нападающим Артуром Саркисовым. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне ФНЛ 29-летний Саркисов провел 20 матчей и забил 5 голов. 

Напомним, что «Мордовия» испытывает определенные финансовые проблемы.

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