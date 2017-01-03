Рейнгольд: «Витсель сделал удивительный выбор»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель, Рейнгольд Валерий
Вчера, 23:30 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Сунцзян».
«Правильно „Зенит“ сделал, что отпустил Витселя. В каждое трансферное окно только и было слышно, что он куда-то уходит. Очевидно, что мыслями он уже был не с „Зенитом“. С такими игроками нужно прощаться.
Конечно, удивительный выбор сделал футболист. Мог играть в любом европейском клубе. Удачи ему на новом месте».
Другие материалы по теме:
Вчера
02 января 2017
01 января 2017
Или войдите через