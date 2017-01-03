Рейнгольд: «Витсель сделал удивительный выбор»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход полузащитника Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Сунцзян».

«Правильно „Зенит“ сделал, что отпустил Витселя. В каждое трансферное окно только и было слышно, что он куда-то уходит. Очевидно, что мыслями он уже был не с „Зенитом“. С такими игроками нужно прощаться.

Конечно, удивительный выбор сделал футболист. Мог играть в любом европейском клубе. Удачи ему на новом месте».