Бывший игрок ЦСКА Янчик стал свободным агентом
Вчера, 23:42 | Источник: ФК "Сандеция" | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок ЦСКА Давид Янчик остался без команды. У 29-летнего игрока истек контракт с представителем первого польского дивизиона «Сандецией», и клуб решил не продлевать договор.
«Янчик больше не является игроком нашего клуба. Совет директоров решил не продлевать контракт, который истек в конце декабря. „Сандеция“ благодарит Давида за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — гласит сообщение клуба.
Янчик числился в ЦСКА с 2007 по 2013 год.
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