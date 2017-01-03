Бывший игрок ЦСКА Янчик стал свободным агентом

Бывший игрок ЦСКА Давид Янчик остался без команды. У 29-летнего игрока истек контракт с представителем первого польского дивизиона «Сандецией», и клуб решил не продлевать договор.

«Янчик больше не является игроком нашего клуба. Совет директоров решил не продлевать контракт, который истек в конце декабря. „Сандеция“ благодарит Давида за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — гласит сообщение клуба.

Янчик числился в ЦСКА с 2007 по 2013 год.