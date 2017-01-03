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Бывший игрок ЦСКА Янчик стал свободным агентом

Соккер.Ру // Польша. Первая лига 2016/2017, Заграница: игроки, Сандеция Новы Сач, Янчик Давид
Вчера, 23:42 | Источник: ФК "Сандеция" | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок ЦСКА Давид Янчик остался без команды. У 29-летнего игрока истек контракт с представителем первого польского дивизиона «Сандецией», и клуб решил не продлевать договор. 

«Янчик больше не является игроком нашего клуба. Совет директоров решил не продлевать контракт, который истек в конце декабря. „Сандеция“ благодарит Давида за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — гласит сообщение клуба.

Янчик числился в ЦСКА с 2007 по 2013 год.

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