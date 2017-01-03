Чупо-Мотинг отказался выступать на Кубке Африки

Нападающий «Шальке» и сборной Камеруна Эрик Чупо-Мотинг отказался защищать цвета своей страны на предстоящем Кубке Африканских Наций. Игрок мотивировал свой отказ личными причинами. Вместо этого он отправляется с «кобальтовыми» на зимний сбор в Испании.

Кубок Африки пройдет с 15 января по 5 февраля в Габоне. Камеруну в своей группе будут противостоять Буркина-Фасо, Габон и Гвинея-Бисау.