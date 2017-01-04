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Более 1 500 болельщиков «Валенсии» вышли на акцию протеста против владельца клуба

Матч: ВаленсияВаленсия1 : 4СельтаСельта
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:16 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Болельщики «Валенсии» недовольны текущим положением дел в клубе. В преддверии кубкового матча против «Сельты» фанаты «Лос Чес» пришли к «Месталье», где устроили акцию протеста в адрес владельца клуба Питера Лима. Болельщики развернули плакаты с призывом к Лиму, чтобы тот покинул «Валенсию». 

Также фанаты недовольны и деятельностью президента «летучих мышей» Лай Хун и спортивного директора Хесуса Питарча. Основные претензии болельщиков относится к уходу тренера Чезаре Пранделли, который покинул клуб из-за невыполнения его просьб по трансферам.

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