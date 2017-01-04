Более 1 500 болельщиков «Валенсии» вышли на акцию протеста против владельца клуба

Болельщики «Валенсии» недовольны текущим положением дел в клубе. В преддверии кубкового матча против «Сельты» фанаты «Лос Чес» пришли к «Месталье», где устроили акцию протеста в адрес владельца клуба Питера Лима. Болельщики развернули плакаты с призывом к Лиму, чтобы тот покинул «Валенсию».

Также фанаты недовольны и деятельностью президента «летучих мышей» Лай Хун и спортивного директора Хесуса Питарча. Основные претензии болельщиков относится к уходу тренера Чезаре Пранделли, который покинул клуб из-за невыполнения его просьб по трансферам.