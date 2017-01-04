Орлов: «Халк, Вагнер Лав и Витсель - тройка лучших легионеров за последние годы в РФПЛ»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, ЦСКА, Витсель Аксель, Халк, Вагнер Лав, Орлов Геннадий
Сегодня, 00:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Геннадий Орлов, говоря об уходе полузащитника Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Сунцзян», составил трио лучших, по его мнению, легионеров за последние годы в РФПЛ.
«Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.
Он - второй после Халка из сильнейших легионеров в России за последние годы. Второй. Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лава.
Вагнер и Халк – равнозначны. А Витсель – третий. Хотя нет. Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче».
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