Орлов: «Халк, Вагнер Лав и Витсель - тройка лучших легионеров за последние годы в РФПЛ»

Российский комментатор Геннадий Орлов, говоря об уходе полузащитника Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Сунцзян», составил трио лучших, по его мнению, легионеров за последние годы в РФПЛ.

«Аксель все время показывал стабильную игру. Настоящая рабочая лошадка. Как он удерживал мяч, забил несколько нужных голов! Неслучайно на него был такой спрос. А ведь бельгиец – не бомбардир и не вратарь, а игрок середины поля. Но он востребован.

Он - второй после Халка из сильнейших легионеров в России за последние годы. Второй. Еще бы в эту тройку я бы включил Вагнера Лава.

Вагнер и Халк – равнозначны. А Витсель – третий. Хотя нет. Халк все же повыше уровнем, чем Вагнер, он поярче».