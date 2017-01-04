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«Арсенал» отыграл три мяча у «Борнмута»

Матч: БорнмутБорнмут3 : 3АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 20-го тура АПЛ «Борнмут» не смог удержать три мяча преимущества над «Арсеналом».

Борнмут, стадион «Дин Корт».

«Борнмут» - «Арсенал» - 3:3 (2:0)
Голы: Дэниелс 16, Уилсон 20 (пен), Фрэйзер 58Санчес 70, Перес 75, Жиру 90+2.

«Борнмут»: Боруц, Кук, Дэниелс, Фрэнсис, Аке, Артер, Гослинг, Фрэйзер (Смит 68), Станислас, Кинг (Серман 63), Уилсон (Смит 90+1).
Главный тренер: Эдди Хоу.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Паулиста64), Коклен (Окслейд-Чемберлен 28), Джака, Санчес, Рэмзи, Ивоби (Перес 63), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Бельерин 32, Кук 44, Рэмзи 45, Мустафи 80, Боруц 86.

Удаление: Фрэнсис 82.

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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