«Арсенал» отыграл три мяча у «Борнмута»
В матче 20-го тура АПЛ «Борнмут» не смог удержать три мяча преимущества над «Арсеналом».
Борнмут, стадион «Дин Корт».
«Борнмут» - «Арсенал» - 3:3 (2:0)
Голы: Дэниелс 16, Уилсон 20 (пен), Фрэйзер 58 — Санчес 70, Перес 75, Жиру 90+2.
«Борнмут»: Боруц, Кук, Дэниелс, Фрэнсис, Аке, Артер, Гослинг, Фрэйзер (Смит 68), Станислас, Кинг (Серман 63), Уилсон (Смит 90+1).
Главный тренер: Эдди Хоу.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Паулиста64), Коклен (Окслейд-Чемберлен 28), Джака, Санчес, Рэмзи, Ивоби (Перес 63), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Бельерин 32, Кук 44, Рэмзи 45, Мустафи 80, Боруц 86.
Удаление: Фрэнсис 82.
Судья: Майкл Оливер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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С точки зрения психологии характеров (и атмосферы в команде) составЫ мусью Венгера - это не только звёзды, но и открытые и ни в коем случае не хитрые и не подлые индивиды. У пушкарей Венгера не может быть в составе Диего Коста по определению, каким бы способным он не был. Пушкари не мстят исподтишка (как италы) и отвязно не грубят. Наверное, именно это и беда многих неудач, когда другие вырывают победы за пределами морали...
Всё гениальное - просто.
не знаю насчёт Чамберлейна, а другие смогут.
у Арсенала ошибки, которые встречаются на протяжении многих лет. любой другой тренер наверняка постарался бы их исправить, но Венгер всё сидит и играет по одной и той же схеме.
Ну куры завтра пусть и наказывают))))
надоело ему, видимо, в Италии сидеть.
видит, как в АПЛ некоторые отрываются из его сородичей, вот и самому захотелось))
а чего всегда в Италии торчать ?
Нет крупных поражений, стали больше забивать, даже не проиграли от Моуриньо.
В прошлом году в ЛЧ группового этапа выиграли Баварию, почему?
Потому что, когда надо Венгер готовит команду на положительный результат.
Вспомни сезон 2011/2012, проигрывая дома Тоттенхэму 0:2, в итоге победа Арсенала 5:2.
В том же сезоне обыграли Манчестер Сити 1:0 и отобрали 3 место у Тоттенхэма отставая на 10 очков. Когда нужно Арсенал собирается с духом, здесь Венгеру нет равных.
Но только для оптимистов. Для пессимистов она всегда наполовину пустая. :)