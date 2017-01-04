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«Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Матч: Лас-ПальмасЛас-Пальмас0 : 2АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» создал комфортный задел, переиграв «Лас-Пальмас» со счетом 2:0. Ответный поединок этих команд состоится через неделю.

Лас-Пальмас де Гран Канария, «Эстадио де Гран Канария».

«Лас-Пальмас» - «Атлетико» - 0:2 (0:1)
Голы: Коке 23, Гризманн 51.

«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Гарсия Сантана, Кастельяно, Симон, Артилес, Виера (Боатенг 73), Сантана, Падрон (Гарсия 78), Гомес, Эль-Жар, Меса (Кастельяно 68).
Главный тренер: Кике Сетьен.

«Атлетико»: Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран (Корреа 63), Сауль, Габи (Гайтан 75), Гризманн, Коке, Врсалько, Гамейро (Хименес 64).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Коке 30, Габи 47, Врсалько 71, Гарсия Сантана 81, Боатенг 81.

Судья: Хуан Мунуэра.

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