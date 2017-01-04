Экс-защитник «Динамо» Бюттнер станет игроком «Витесса»

Защитник Александр Бюттнер, ранее выступавший за московское «Динамо», может вернуться в «Витесс», за который он играл с 2008 по 2012 годы.

Сообщается, что 27-летний футболист, являющийся свободным агентом, заключит контракт с клубом из Нидерландов до 2019 года.

Напомним, Бюттнер сообщил о расторжении контракта с «Динамо» в декабре 2016 года.