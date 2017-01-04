Фелан покинет пост главного тренера «Халл Сити»

«Халл Сити» в ближайшее время объявит об отставке Майка Фелана с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

После 20-ти туров английской Премьер-Лиги «Халл» замыкает турнирную таблицу с 13 набранными очками.

Фелан был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Халла» перед началом этого сезона, а в октябре стал полноценным наставником команды.