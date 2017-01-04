«Эвертон» заинтересован в Ярмоленко

Хавбек киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко оказался в сфере интересов «Эвертона».

Руководство английского клуба готово заплатить за полузащитника 18 млн евро, но в «Динамо» не хотят отпускать 27-летнего украинского футболиста дешевле чем за 22 млн евро.

Действующий контракт Ярмоленко с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2020 года.