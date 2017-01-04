«Эвертон» заинтересован в Ярмоленко
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Динамо К, Эвертон, Ярмоленко Андрей
Сегодня, 02:05 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Хавбек киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко оказался в сфере интересов «Эвертона».
Руководство английского клуба готово заплатить за полузащитника 18 млн евро, но в «Динамо» не хотят отпускать 27-летнего украинского футболиста дешевле чем за 22 млн евро.
Действующий контракт Ярмоленко с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2020 года.
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