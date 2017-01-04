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Венгер: «У „Борнмута“ была слишком большая фора»

Матч: БорнмутБорнмут3 : 3АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Венгер Арсен
Сегодня, 02:19 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничейный результат в гостевом матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). «Канониры» отыгрались со счета 0:3, забив третий гол в компенсированное время второго тайма.

«С точки зрения наших амбиций, мы потеряли два очка. В других играх нам нужно сработать лучше, и мы надеемся, что другие команды тоже потеряют здесь очки.

Начало игры получилось для нас очень тяжелым. На старте они были быстрее и лучше нас. „Борнмут“ заслуживает аплодисментов, но при этом у них было большое преимущество — они отдыхали три с половиной дня, а мы провели предыдущий матч в воскресенье. Это слишком большая фора. Но в любом случае, у них хорошая, опасная команда, которая создала нам много сложностей», – сказал Венгер в интервью после матча.

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