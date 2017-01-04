Гвардиола: «У „Ман Сити“ нет ни истории, ни титулов „Барселоны“, „Баварии“ или МЮ»
Сегодня, 02:51 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола убежден, что «горожанам» предстоит провести в Лиге чемпионов около десяти лет, чтобы получить возможность встать в один ряд с топ-клубами Европы:
«У нас нет ни истории, ни титулов „Барселоны“, „Ювентуса“, „Баварии“ или „Манчестер Юнайтед“. Мы должны участвовать в Лиге чемпионов каждый год в течение десятилетия. Это намного важнее для клуба, чем выиграть один титул, поверьте мне, намного важнее.
Мы должны убедить людей, работающих в этом замечательном клубе, что они многого стоят. Так же, как и болельщики».
Напомним, ранее Гвардиола заявил, что приближается к завершению своей тренерской карьеры.
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