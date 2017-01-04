Конте из игроков «Тоттенхэма» отметил Ваньяму

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» еще раз оценил класс соперника, отдельно отметив полузащитника «шпор» Виктора Ваньяму:

«Это молодая команда. Они растут над собой каждый год, который проводят в клубе, и продолжают работать с тем же тренером. Это означает, что они серьезно улучшили свою игру.

У „Тоттенхэма“ есть игрок, который очень важен для команды сейчас. Это Ваньяма. Он очень хороший футболист. Он показывает игру высокого класса. Он вынослив, быстр, и демонстрирует большую приверженность к команде. Мне нравятся эти его качества».