Девич: «„Рубин“ навсегда останется в моем сердце!»

Украинский нападающий Марко Девич, покинувший «Рубин», выступил со словами благодарности в адрес казанской команды:

«Дорогие друзья! Я покидаю „Рубин“. Я провёл в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в „Рубине“. Тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнерам по команде. И, конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков „Рубина“. Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку. „Рубин“ навсегда останется в моем сердце! Желаю ему двигаться только вперед! Спасибо за все!»

Ранее Девич сказал, что пока не может ответить на вопрос, где продолжит карьеру.