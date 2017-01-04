Девич: «„Рубин“ навсегда останется в моем сердце!»
Сегодня, 03:36 | Источник: Инстаграм Марко Девича | Редакция: Павел Молочный
Украинский нападающий Марко Девич, покинувший «Рубин», выступил со словами благодарности в адрес казанской команды:
«Дорогие друзья! Я покидаю „Рубин“. Я провёл в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в „Рубине“. Тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнерам по команде. И, конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков „Рубина“. Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку. „Рубин“ навсегда останется в моем сердце! Желаю ему двигаться только вперед! Спасибо за все!»
Ранее Девич сказал, что пока не может ответить на вопрос, где продолжит карьеру.
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