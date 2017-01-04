Рейтинг@Mail.ru

Девич: «„Рубин“ навсегда останется в моем сердце!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Рубин, Девич Марко
Сегодня, 03:36 | Источник: Инстаграм Марко Девича | Редакция: Павел Молочный

Украинский нападающий Марко Девич, покинувший «Рубин», выступил со словами благодарности в адрес казанской команды:

«Дорогие друзья! Я покидаю „Рубин“. Я провёл в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в „Рубине“. Тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнерам по команде. И, конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков „Рубина“. Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку. „Рубин“ навсегда останется в моем сердце! Желаю ему двигаться только вперед! Спасибо за все!»

Ранее Девич сказал, что пока не может ответить на вопрос, где продолжит карьеру.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
22:43 Витсель: «Настал момент двигаться дальше» 34
Александр Чистяков
Аксель Витсель. Предатель футбола
Витсель годами твердил о желании сыграть в топ-чемпионате, а в последний момент наплевал на договоренности с «Ювентусом» и сбежал в Китай. «Соккер.ру» негодует.
Комментариев: 141
02 января 2017
08:58 Вейналдум: «Хочу, чтобы Промес перешёл в „Ливерпуль“» 53
01 января 2017
17:21 Миланов: «Я хочу остаться в ЦСКА» 12
30 декабря 2016
21:44 Промес: «До чемпионства не собираюсь уходить из „Спартака“» 117
18:42 Орлов: «Молло - это секонд-хэнд, который не нужен российскому футболу» 78
17:34 Ахмедов: «Не считаю шагом назад переход в китайский чемпионат» 17
15:10 Фонтанельо: «Об „Урале“ остались только хорошие впечатления» 1
29 декабря 2016
22:48 В «Урале» подтвердили уход Фонтанельо 2
09:14 Фото Мукунку: «Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой…» 97
все материалы по этой теме
Турниры