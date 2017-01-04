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Венгер: «Я не видел Озила уже неделю»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Венгер Арсен , Озил Месут
Сегодня, 04:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал отсутствие полузащитника команды Месута Озила в последних матчах «канониров»:

«Я не видел Озила уже неделю.

Решение не включать его в состав было легким – он все еще в постели. Я не думаю, что он сможет участвовать в следующей игре, так как он неделю ничего не делал».

В матче 20-го тура АПЛ «Арсенал» смог добиться ничейного результата, проигрывая «Борнмуту» 0:3 по ходу встречи.

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