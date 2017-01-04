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Клопп: «„Ливерпуль“ не может повлиять на решение Матипа не играть на Кубке Африки»

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: тренеры, Ливерпуль, Матип Жоэль
Сегодня, 04:45 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о том, что защитник команды Жоэль Матип отказался от выступления за сборную Камеруна на Кубке Африки:

«Игроки сами принимают решение. Клуб ничего не может сделать в этой ситуации».

Матипу, а также защитнику «Вест Бромвича» Аллану Ньому грозит дисквалификация от ФИФА. Помимо этих двух футболистов за национальную команду Камеруна отказались выступать хавбек «Шальке-04» Эрик Чупо-Мотинг и еще 5 игроков.

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