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Симеоне: «В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться»

Матч: Лас-ПальмасЛас-Пальмас0 : 2АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Симеоне Диего
Сегодня, 04:59 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне полагает, что выездная победа над «Лас-Пальмасом» (2:0) не гарантирует его команде выход в 1/4 финала Кубка Испании:

«Второй тайм был похож на первый. У нас было много пространства, чтобы иметь возможность контратаковать. Мы забираем с собой хороший результат.

В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться. Это сложный турнир, и мы должны хорошенько подготовиться к домашнему поединку».

Ответная встреча между этими командами состоится через неделю.

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