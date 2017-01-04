Симеоне: «В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться»
Матч: Лас-Пальмас0 : 2Атлетико
Сегодня, 04:59 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне полагает, что выездная победа над «Лас-Пальмасом» (2:0) не гарантирует его команде выход в 1/4 финала Кубка Испании:
«Второй тайм был похож на первый. У нас было много пространства, чтобы иметь возможность контратаковать. Мы забираем с собой хороший результат.
В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться. Это сложный турнир, и мы должны хорошенько подготовиться к домашнему поединку».
Ответная встреча между этими командами состоится через неделю.
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