Симеоне: «В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне полагает, что выездная победа над «Лас-Пальмасом» (2:0) не гарантирует его команде выход в 1/4 финала Кубка Испании:

«Второй тайм был похож на первый. У нас было много пространства, чтобы иметь возможность контратаковать. Мы забираем с собой хороший результат.

В Кубке Испании никогда нельзя расслабляться. Это сложный турнир, и мы должны хорошенько подготовиться к домашнему поединку».

Ответная встреча между этими командами состоится через неделю.