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«РБ Лейпциг» хочет купить бомбардира «Брентфорда» Хогана

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, РБ Лейпциг, Брентфорд, Скотт Хоган
Сегодня, 05:16 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Брентфорда» Скотт Хоган этой зимой может перейти в «РБ Лейпциг».

Контракт 24-летнего форварда с английским клубом истекает летом 2017 года, и футболист не собирается его продлевать.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Хоган забил 14 голов за 25 матчей и отдал одну голевую передачу.

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