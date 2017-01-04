«РБ Лейпциг» хочет купить бомбардира «Брентфорда» Хогана
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, РБ Лейпциг, Брентфорд, Скотт Хоган
Сегодня, 05:16 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Брентфорда» Скотт Хоган этой зимой может перейти в «РБ Лейпциг».
Контракт 24-летнего форварда с английским клубом истекает летом 2017 года, и футболист не собирается его продлевать.
В нынешнем сезоне Чемпионшипа Хоган забил 14 голов за 25 матчей и отдал одну голевую передачу.
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