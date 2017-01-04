«РБ Лейпциг» хочет купить бомбардира «Брентфорда» Хогана

Нападающий «Брентфорда» Скотт Хоган этой зимой может перейти в «РБ Лейпциг».

Контракт 24-летнего форварда с английским клубом истекает летом 2017 года, и футболист не собирается его продлевать.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Хоган забил 14 голов за 25 матчей и отдал одну голевую передачу.